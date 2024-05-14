El-Sen: Şu anda Kıb-Tek’in üç dizel santrali çalışmıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümet ve Kıb-Tek yönetiminin, Kıb-Tek’e iki mobil santral daha getirmek istendiğini savunarak, “halkın elektrik faturalarının daha da artmasına yol açacak” bu adıma karşı olduklarını açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, “Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜAŞ’ın envanterinde bulunan ve 2022 yılında KIB-TEK’e 5 yıllık süre için kiralanan mobil santrallere ek olarak iki mobil santralin daha UBP-DP-YDP Hükümeti ile KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından ülkemize getirilmek istendiği ifade ediliyor” dedi.

Bu tip santrallerin elektrik üretim maliyetinin, KIB-TEK’in diğer fuel-oil ile çalışan dizel santrallerine göre iki buçuk kat daha pahalı olduğuna dikkat çeken Tuğcu, sendikanın hükümetin ve KIB-TEK yönetiminin bu niyetinden haberdar olduklarını ve halkın elektrik faturalarının daha da artmasına yol açacağı savunulan bu adım konusunda “teyakkuza” geçtiklerini söyledi.

“18 ayda sadece üç kararın bedeli 62 milyon dolar ek külfet”

Hükümetin ve KIB-TEK yöneticilerinin, Kıb-Tek’i “kötü yönettiğini” ileri süren Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son 18 ayda aldıkları üç kararın halka maliyeti 62 milyon dolar. 10 milyon dolar ek yük getiren mobil dizel santralleri devreye aldılar. AKSA’ya özel yasa ile 15 yıllık alım garantisi vererek faturalara taksit taksit 31 milyon dolarlık ek maliyet yüklediler. Sorgusuz, sualsiz, ihalesiz akaryakıt alarak mahkeme kürsüsünden halkı 20 milyon dolar zarara uğrattıklarını itiraf ettiler.”

Tuğcu, “Söz verdikleri yatırımları yapmak yerine, doğal afet ve savaş koşullarında kullanılan mobil üniteleri çalıştırmaya başladıkları 2022 yılı temmuz ayından 2023 sonuna kadar 10 milyon dolar ek bir maliyet oluşturdular. Artan maliyeti, vatandaşın faturasına yüklediler” dedi.

"KKTC Meclisi’nden AKSA’ya özel yasa geçirip AKSA ile 15 yıllık yeni bir sözleşme imzaladılar. KIB-TEK’e yatırım yapmayıp yerine bunu yaparak, yıllık elektrik üretim maliyetinin sadece bu kararla 31 milyon dolar artmasına yol açtılar” diyen Tuğcu, ayrıca, “ihalesiz, adrese teslim yakıt alımının kuruma maliyetinin 20 milyon doların üzerinde olduğunu KIB-TEK yetkililerinin bizzat mahkeme salonunda dile getirdiğini” de anımsattı.

“Şu anda Kıb-Tek’in üç dizel santrali çalışmıyor”

Şu anda toplam üretim kapasitesi 52,5 MW olan KIB-TEK’e ait üç dizel santral ünitesinin çeşitli arızalar nedeniyle devre dışı bulunduğunu, bir tanesinin ise dört yıldır tamir beklediğini söyleyen Tuğcu, “KIB-TEK Yönetim Kurulu, yedek parça temini ve tamirleri için gerekli kararları üretmiyor. Aynı yönetim kurulu, şimdi ödemekte zorluk çektiğimiz faturaların daha da artmasına yol açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor” dedi.