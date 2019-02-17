El-Sen süresiz grev kararını gözden geçiriyor

El-Sen yarından itibaren uygulamaya koyacağı süresiz grev kararını yeniden gözden geçiriyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen Başkan Kubilay Özkıraç, bugün Yönetim Kurulu’nun ile olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen, yarından gününden itibaren KIB-TEK’in tüm birimlerinde uygulamaya koyacağı süresiz grev kararını yeniden değerlendiriyor.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman’ın Basın Odası programında konuyla ilgili yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını ve grev kararını yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Özkıraç, bugün saat 14:00’de El-Sen Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplayacağını ve süresiz grev kararını yeniden gözden geçirip kesin bir sonuca ulaşacaklarını açıkladı.

Özkıraç, toplantı sonrası çıkacak sonucun ilgili bakana veya başbakana ileteceklerini de belirtti.