El- Sen yargı sürecini başlatıyor

İçerisinde alım garantili enerji üretiminin de olduğu Güngör Çöplük İhalesi süreç tamamlanmadan mahkemelik oluyor.

El- Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, ihaleye yönelik yaptıkları değerlendirmede, ülkedeki yasalara aykırı unsurlar olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Tuğcu, alım garantili enerji üretiminin mahkemeye taşınacağını söyledi.

Güngör Katı Atık Çöplük İhalesi, adrese teslim şartnamesi ve Kıbrıslı Türk yatırımcıları dışlayan maddeleri ile ciddi eleştiri konusu olmuştu.