EL-SEN: Zaroğlu’nun iftiraları bizlere yargı yolunu açmıştır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kurum ve sendikaya yönelik açıklamalarının, iftira ve yalan olduğunu ve kendilerine yargı yolunu açtığını belirtti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve yargı önünde bu iftiraların ispatlamasını talep edeceklerini bildirdi.

Özkıraç, Zaroğlu’nun kendilerini “sarı sendika” olarak nitelediğini savunarak Zaroğlu’na ve YDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu; bu açıklamalarla “sınırları oldukça zorladığını” belirtti.

“Topluma enerji üreten ve bu görevlerini yerine getirdikleri sırada 8 tane görev şehidi veren Elektrik Kurumu çalışanlarının üyesi olduğu EL-SEN’e ‘sarı sendika’ demesi tamamı ile hadsizliktir” ifadelerini kullanan Kubilay Özkıraç, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve Zaroğlu’nun yargı önünde bunu ispatlamasını talep edeceklerini kaydetti.

