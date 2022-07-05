EL-SEN'den açıklama: Kesintilerin nedeni yakıtsızlık

EL-SEN'den yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri yakıt olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yıllardır sendikamız El-Sen’ in yaptığı uyarılara rağmen Kıb-Tek’ te yaşanan kaosun tek sorumlusu Hükümet edenler ve Kıb-Tek yönetimleridir.

Kıb-Tek’ te bazı rant gruplarının çıkar kavgaları Kıb-Tek’ i bu günlere getirmiştir ve toplumu tekrardan uyarıyoruz; Kıb-Tek yabancı sermayeye devredilmek isteniyor, yaşananların esası budur.

Ya Kıbrıs’ lılar değerlerine sahip çıkacak ya da yok olup gideceğiz. İlhak, İmha, İşgal Politikalırına karşı direnmeliyiz. Başka çaremiz kalmamıştır.

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05/07/2022 10:36