EL-SEN'den açıklama: Kesintilerin nedeni yakıtsızlık
EL-SEN, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaparak, kesintilerin nedeninin yakıt sıkıntısı olduğunu vurguladı.
05/07/2022
EL-SEN'den yapılan açıklama şöyle:
Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri yakıt olmamasından kaynaklanmaktadır.
Yıllardır sendikamız El-Sen’ in yaptığı uyarılara rağmen Kıb-Tek’ te yaşanan kaosun tek sorumlusu Hükümet edenler ve Kıb-Tek yönetimleridir.
Kıb-Tek’ te bazı rant gruplarının çıkar kavgaları Kıb-Tek’ i bu günlere getirmiştir ve toplumu tekrardan uyarıyoruz; Kıb-Tek yabancı sermayeye devredilmek isteniyor, yaşananların esası budur.
Ya Kıbrıs’ lılar değerlerine sahip çıkacak ya da yok olup gideceğiz. İlhak, İmha, İşgal Politikalırına karşı direnmeliyiz. Başka çaremiz kalmamıştır.