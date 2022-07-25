El-Sen’den Hükümete 'emek düşmanlığı' suçlaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümeti emek düşmanlığı yapmakla suçladı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç hükümetin maaşlardan kesinti yapma kararını eleştiren açıklamasında, “3 kuruş verip 5 kuruş geri alma politikasını güden hükümetin bu yaptığı en hafif deyimle aymazlıktır. Ülke ekonomisi için kısılması gereken birçok kalem varken ve bu kalemler pervasızca harcanmaya devam ederken, çalışanın maaşına göz dikmek emek düşmanlığıdır” dedi.

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25/07/2022 14:48