EL-SEN’den Kıb-Tek Krizine Karşı Teknecik'te Acil Toplantı Çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) krizi derinleşiyor.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK'in elektrik üretme kapasitesinin düşürülmesi ve halkın pes ettirilmesi amacıyla çeşitli engellerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu duruma dikkat çekmek ve gerçekleri kamuoyuna aktarmak amacıyla bir çağrı yaptı.

Tuğcu, "19 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da, Teknecik Elektrik Santrali'nin ana giriş kapısında sizleri bekliyoruz. Gelin, yaşananları kendi gözlerinizle görün ve halk adına, halk için, halkla birlikte bu mücadelemize şahitlik edin" dedi. Ayrıca, El-Sen olarak özerk bir KIB-TEK için bilimsel ve akılcı çözümler arayışında olduklarını vurguladı.

Toplantıya katılım çağrısında bulunan Tuğcu, "Çıkar çetelerinin değil, halkın yararını gözeterek bu mücadeleyi birlikte sürdürelim" ifadelerini kullandı.