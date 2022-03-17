EL-SEN’den Muhalefete ve Yurtsever Örgütlere Birlikte Mücadele Çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, “elektrikte yaşanan kriz nedeniyle muhalefeti ve tüm yurtsever örgütleri birlikte mücadeleye” davet etti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülke genelinde yaşanan ve toplumu derinden etkileyen elektrik kesintilerinin sorumlularının, yıllardır El-Sen’in yatırım vurgusuna rağmen Kıb-Tek’e yatırım yapmayanlar olduğunu belirtti.

“Tekrar uyarıyoruz kısa, orta, uzun vadeli planlı bir şekilde yatırım yapılmadığı taktirde bu kesintiler artarak devam edecektir.” ifadelerini kullanan Özkıraç, ekonomiye etkisi en önemli kuruluş olan Kıb-Tek’in yıllardır iyi yönetilmediğini savundu.

Kurumu siyasi “rant kapısı” gören bu anlayışın, kurumun işlevini kaybetmesine neden olduğunu ileri süren Özkıraç sözlerini açıklamasında şunları kaydetti:

“El-Sen toplumsal duyarlığı olan bir örgüt olarak imkanlarımız dahilinde mücadele ediyor. Toplumun karanlıklara mahkum olmaması için, Başbakan ve Hükümetini asli görevleri olan topluma hizmeti ve ülkenin geleceği ile ilgili doğru adımlar almasını talep ediyoruz.

Elektrikte yaşanan kriz nedeniyle muhalefeti ve tüm yurtsever örgütleri birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”

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17/03/2022 11:20