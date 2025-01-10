El-Sen'den süresiz grev uyarısı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK yönetimine sundukları taleplerin yerine getirilmemesi halinde süresiz greve gidebileceklerini duyurdu.

EL-SEN Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2023’te KIB-TEK yönetimine enerji arz güvenliği ve santral yatırımları başta olmak üzere bir dizi talep ilettiklerini, bu taleplerin yerine getirileceği sözünün verilmesine rağmen somut bir adım atılmadığını belirtti.

“Taleplerimiz Kağıt Üzerinde Kaldı”

EL-SEN açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel ve KIB-TEK yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını ifade etti. Sendika, Ağustos ayında, söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi adına yapılan takvimlendirme sonrası, iyi niyet göstergesi olarak eylemlerini askıya aldıklarını ancak bu süreçte yine hiçbir ilerleme sağlanmadığını vurguladı.

Sendika Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, 9 Ocak Salı günü KIB-TEK yönetimiyle yapılacak görüşmenin sonucuna bağlı olarak süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılmasına karar verildiği ve bu konuda EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ile Genel Sekreter Hüseyin Peksever’e tam yetki verildiği açıklandı.

EL-SEN’in Talepleri

Sendika tarafından KIB-TEK yönetimine bugün iletilen talepler ise şu şekilde sıralandı:

AKSA ile imzalanan KALECİK-III Sözleşmesi’nin iptali veya kamu yararını gözeten bir sözleşmeyle güncellenmesi,

Ağustos 2024’te söz verilen 80 milyon dolarlık santral yatırımı için derhal ihaleye çıkılması,

Yüksek maliyetli mobil santrallerin devre dışı bırakılarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması,

Bilançoların yasal çerçevede kamuoyu ile paylaşılması,

İş kazalarının önlenmesi için İş Güvenliği Yasası hükümlerine uyulması,

Santral ve trafo merkez binalarının deprem dayanıklılık testlerinin yapılması,

Çalışma barışını sağlamak için gerekli kadro düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi,

Faiz affından yararlananların listesi ile bu aftan kaynaklanan finans açığının şeffaf bir şekilde açıklanması,

Toplu İş Sözleşmesi’ne eksiksiz uyulması,

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin yeterlilik kriterlerine göre yeniden değerlendirilmesi,

Kurum hizmet binalarının inşası,

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun karar alma yetkisinin yasa gereği korunması ve Başbakanlık müdahalesinin son bulması.

Başbakanlığa Çağrı

Açıklamada ayrıca, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun kendi yetkisi dışında hareket ettiğine dikkat çekilerek, bir sonraki toplantının Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilmesi talep edildi.

EL-SEN, kurumun geleceği ve halkın menfaatleri doğrultusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayarak, talepler yerine getirilmediği takdirde süresiz grev dahil her türlü eylem hakkını kullanacaklarını belirtti.