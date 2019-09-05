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EL-SEN'in Grevi Başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bugün  bir günlük uyarı grevi yapıyor.

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05/09/2019

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EL-SEN'in Grevi Başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bugün  bir günlük uyarı grevi yapıyor.
Lefkoşa’daki KIB-TEK Genel Merkezi önünde sabah başlayan grev tüm gün sürecek. 
Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’tan aldığı bilgiye göre, EL-SEN grev kapsamında saat 10.00’da Başbakanlık önüne yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak. Özkıraç, grevin yarın da süreceğini kaydetti. 

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