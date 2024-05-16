Ela Kılıç’a ulaşamayan ailesi tedirgin…

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Ela Kılıç isimli 18 yaşındaki genç kızdan günlerdir haber alınılamıyor. Ailesi, Ela Kılıç’ın 23 Nisan 2024 tarihinde evden ayrıldığını en son iletişimi 10 Mayıs 2024 tarihinde kurduklarını söyledi.

6 gündür kızlarından haber alamadıklarını anlatan aile durumu polise bildirdi.

Kızlarının yaşayıp yaşamadığından şüphe eden acılı aile kızlarının nerede olduğuna dair en ufak bir bilgiye sahip olan vatandaşların 0548 854 34 34 numaralı telefona veya polise bilgi vermesini rica etti.