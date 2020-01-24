Elazığ, 6,8’le sallandı

Türkiye’de Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. TC İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum" açıklamasında bulundu. AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, Gelişmeler takip ediliyor" açıklamasında bulundu.

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

SOYLU: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum. Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları" açıklamasında bulundu.

Sanayi Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanımızla konuştum, bizim şu anda birşey söylememiz doğru olma. AFAD Başkanı tüm ekipleri görevlendirdi. İnşallah can kaybı olmaz" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir deprem olduğunu öğrendik. İlk aldığımız bilgiler can kaybı olmadığını işaret ediyor. Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar. İl merkezi ve askeri tesislerde olumsuz bir haber yok" açıklamasında bulundu.

24/01/2020 22:41