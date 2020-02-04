Elazığ Sivrice'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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04/02/2020
HK

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Elazığ Sivrice'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Derinliği 7,22 kilometre olarak belirlenen deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi.

Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

04/02/2020 10:24
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TAGS: Elazığ, Sivrice, haber, kıbrıs, kjktc, deprem
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