Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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17/02/2020
HK

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Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da saat 14.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4.1 kilometre olarak ölçtü. Deprem Malatya ve çevre illerde de hissedildi. Geçtiğimiz ay yaşanan hareketlilik son günlerde azalmıştı ancak dün gece yaşanan depremler korkuya neden oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. AFAD ise resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. 

17/02/2020 17:29
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TAGS: deprem, haber, kıbrıs, elazığ
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