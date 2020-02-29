Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

29/02/2020 16:24