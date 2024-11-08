Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Elazığ Merkez'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
08/11/2024
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ Merkez olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 16.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İLLER ve diğer çevre illerden de hissedildi.08/11/2024 16:43