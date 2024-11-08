Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ Merkez olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 16.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İLLER ve diğer çevre illerden de hissedildi.