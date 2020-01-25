Elazığ'da hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki çalışmalarda enkaz altından biri hamile iki kadın birer saat arayla kurtarıldı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Elazığ'da 5, Malatya 25 binanın yıkıldığı 30 kişinin de enkaz altında kaldığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin ardından harekete geçti, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD öncelüğünde yürütülen kurtarma çalışmalarında Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadın 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı. Aynı enkazdan daha önce iki kişi daha çıkarılmıştı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi bir haber geldi. Depremden 13 saat sonra adının Hatun Yamiş olduğu öğrenilen bir kadın daha kurtarıldı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü. Arama kurtarma ekipleri 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

25/01/2020 10:36