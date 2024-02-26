Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1’i kendi imkanlarıyla göçük altından çıkarken, 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işçilerden 1’inin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken diğer 3 işçinin durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Elazığ Palu’daki krom madeninde saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Göçük altında kalan işçilerden 1’i kendi imkanlarıyla toprak altından çıktı.

Ekipler, göçük altında kalan 3 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Krom madenindeki göçüğe ilişkin Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada işçilerden birinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.