Elazığ’da maden ocağında göçük!
Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, NTV canlı yayınında 2 işçinin kurtarıldığını, 2 işçinin göçük altında olduğunu söyledi. Vali Toraman, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
26/02/2024
Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.
Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
VALİ TORAMAN: 2 İŞÇİ KURTARILDI, 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Elazığ Valisi Ömer Toraman, NTV yayınında 2 işçinin kurtarıldığını, 2 işçinin ise göçük altında olduğunu söyledi.
Vali Toraman, kurtarılan işçilerden birinin hastaneye sevk edildiğini ifade etti.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.