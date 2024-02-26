Elazığ’da maden ocağında göçük!

Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.



İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.



Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

VALİ TORAMAN: 2 İŞÇİ KURTARILDI, 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, NTV yayınında 2 işçinin kurtarıldığını, 2 işçinin ise göçük altında olduğunu söyledi.

Vali Toraman, kurtarılan işçilerden birinin hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.