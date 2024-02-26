Elazığ’da maden ocağında göçük!

Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, NTV canlı yayınında 2 işçinin kurtarıldığını, 2 işçinin göçük altında olduğunu söyledi. Vali Toraman, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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26/02/2024

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Elazığ’da maden ocağında göçük!

Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

VALİ TORAMAN: 2 İŞÇİ KURTARILDI, 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, NTV yayınında 2 işçinin kurtarıldığını, 2 işçinin ise göçük altında olduğunu söyledi.

Vali Toraman, kurtarılan işçilerden birinin hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

26/02/2024 10:27
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TAGS: Elazığ, maden ocağı, göçük
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