Elazığ'da son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son iki kişinin de de cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylelikle depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz altındaki son kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısı 41'e yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz alanından ayrıldı.

Çalışmalarla ilgili AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise şunları kaydetti: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

27/01/2020 19:32