Elcil: 300 ekmeği 15 dakikada dağıttık…

Sendikalar, bu akşamüzeri Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi önünde 500 somun ekmek dağıttı.

Başbakanlık önünde çadır kuran, yarın ülke genelinde genel greve gidecek olan sendikalar, son dönemde yapılan zamları ve düşen alım gücünü somun ekmek dağıtarak protesto etti.

Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık önünden geçen araçların sürücülerine ekmek uzatıldı. Bisikletli çocukların da ellerinde poşetlerle dağıtılan ekmeklerden almaya geldiği gözlemlendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı açıklamada, “300 ekmeği 15 dakikada dağıttık” dedi.

Elcil, vatandaşlardan yarınki eylemle ilgili destek mesajları aldıklarını da ifade ederek, bunun toplumun hangi noktaya getirildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Elcil, ülkedeki ekonomik, siyasi politikaların toplumu yok oluşa sürüklediğini, Türkiye’deki yönetimin buraya zam ve faiz olarak yansıdığını, devleti yönetenlerin israfının ve partizanlıklarının sürdüğünü savundu.

Yarınki eylemde hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir verilmesinin talep edileceğini ifade eden Elcil, esas taleplerinin Türk Lirası yerine stabil bir para biriminin kullanılması olacağını söyleyerek, “Bunun formüllüleri vardır. Biz, önerilerimizi sunduk ama hükümet sendikaları dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.

“SENDİKALAR YOLU AÇIYOR… VATANDAŞ DA MEYDANLARDA OLSUN…”

Ülkedeki sendikaların yarın grevde olacağını, DAÜ-SEN’in greve katılmama kararı aldığını söyleyen Elcil, “Sendikalar yolu açıyor. Vatandaş bu çağrıya uyarak yarın meydanlarda olsun, sesini yükseltsin… Yarınla kalmayacağız, eylemlere, grevlere devam edeceğiz. Sonuç almak istiyoruz…” şeklinde konuştu.

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31/03/2022 19:15