Elcil: Açıklamalarla türkiye’ye muhtacız algısı yaratılmaya çalışılıyor

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kamu maaşı ödemeleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

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29/04/2021

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Elcil: Açıklamalarla türkiye’ye muhtacız algısı yaratılmaya çalışılıyor

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kamu maaşı ödemeleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

“Türkiye’den kaynak gelmezse maaşları ödeyemeyiz” açıklamalarının çökmüş ekonomiyi daha da batırdığını söyleyen Elcil, her ay sonu benzer açıklamalar yapılarak Türkiye’ye muhtaç olunduğu algısının yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Cenevre’de “bağımsız egemen devlet”, Lefkoşa’da devlet çalışanlarının maaşlarının ödenemeyeceği açıklamaları yapıldığını söyleyen Elcil, “Bu yönetim anlayışının yaptığı açıklamaların hiçbir itibarı yoktur” dedi.

Şener Elcil, yazılı açıklamasında, “Temel amaç insanımızı yaratılan siyasi rejime ve Türkiye’ye biat ettirmektir. Bizim Ankara’nın parasına da, memurlarına da ihtiyacımız yoktur” ifadelerini de kullandı.

29/04/2021 14:51
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TAGS: Şener Elcil,  Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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