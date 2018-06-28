Elcil: Dindar Ve Kindar Nesiller Yetiştirmemiz İsteniyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) eğitim sorunları ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesiyle ilgili önerilerini basın toplantısıyla paylaştı.

“Yasa çalışmaları”, “İstihdam”, “İki Toplumlu İlişkiler”, “Okul İçi Düzenlemeler”,” Altyapı”, “Ekonomik ve Sosyal Haklar”, “Eğitim İstatistikleri” olmak üzere 7 ana başlık ve 40 alt başlıkta sendikanın önerilerini içeren basın toplantısı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali Konferans Salonu’nda bugün yapıldı.

Eğitim Sekreteri Burak Maviş, eğitimle ilgili veriler de paylaşarak “Eğitim programlarımız ve yasalarımız ellenmeli” dedi.

KTÖS Genel Sekreter Elcil, “Kendi toplumumuza uygun bir eğitim yapılanmasına izin verilmiyor, dindar ve kindar nesiller yetirmemiz isteniyor. Bunu asla boyun eğmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Özel eğitim uzmanı Emirali Evcimen ise kamudaki özel eğitim kurumlarının yeterli desteği görmediğini ifade ederek, “Üvey evlat bile değiliz” dedi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl | TAK