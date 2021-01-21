Elcil: Eğitim Bakanlığı açık bir duruş ortaya koymalıdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bulaşın yaygın olduğu okullar ve bölgeler dışındaki okulların gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak, bir an önce açılması taleplerini hatırlattı ve aşı çalışmalarının öğretmen ve okul çalışanlarını da kapsaması gerektiğini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınından dolayı etkilenen alanların başında eğitim-öğretim faaliyetleri geldiğini ve tüm önlemlere rağmen “ülkeyi yönetenlerin ihmali sonucu” vakaların arttığını ve yüz yüze eğitimin durduğunu ifade etti.

Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir eğitim sürecinin tutamayacağına dikkat çeken Elcil, okulların kapalı olduğu dönemde internet üzerinden yapılan eğitim çalışmalarına dönük Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı “çelişkili” açıklamaların güvensizlik ve moral bozukluğu yarattığını iddia etti.

Elcil, “Eğitim Bakanlığı, eğitim ve okullarla ilgili kararlar alırken, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile istişare ederek, açık bir duruş ortaya koymalıdır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2021 19:17