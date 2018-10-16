Elcil: Eksiklik giderilmezse grevler devam edecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, öğretmen eksikliği nedeniyle bugün 5 ilkokulda 08.00 ile 11.00 saatleri arasında grev yaptı.

Grev “Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu” larında gerçekleştirildi.Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil Şehit Tuncer İlkokulu’nda basın açıklaması yaparak, grevin temel nedeninin özelde öğretmen eksikliği olduğunu söyledi ve şu anda 23 ilkokulda 46 öğretmen eksikliğine dikkat çekti.

Bunun sorumlusunun doğal olarak hükümet olduğunu savunan Elcil, eğitimin temel direğinin öğretmenlerin olmaması halinde eğitimin de mümkün olmadığını söyledi. Elcil, bu acil ihtiyacı sabır ve inatla hükümetin tamamlamasını beklediklerini kaydetti..

Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda sürekli görüştüklerini ancak sorunun çözümlenmemsinden dolayı greve gitmek durumunda kaldıklarını da anlatan Elcil greve devam edecekleri uyarısında bulundu.

Elcil, “Bu gerev eğer öğretmen ihtiyacı tamamlanmazsa artarak devam edecektir. 23 Okulda öğretmen eksikliği vardır bu okulların tamamının greve gitmesi ile ilgili süreç de devam edecek. Eğer yine çözülmezse genel greve giden bir süreç olacak” dedi.

Öğretmen eksikliği bulunan 23 okul ise şöyle; “Dörtyol, Güvercinlik, Dipkarpaz, Karakol, Ulukışla, Esentepe, Şehit Salih Terzi, Yeni Boğaziçi, Şehit Ertuğrul, Geçitkale, Alasya, Polatpaşa, Yedikonuk, Gönyeli Ağırdağ, Gaziköy, Şehit Zeki Salih, Alayköy, Şehit Tuncer, Kumyalı, Beyarmudu, Büyükkonuk ve Ziyamet “ ilkokulları.