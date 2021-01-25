Elcil: Esentepe haricinde aileler çocuklarını okula gönderdi

Haber Kıbrıs- Özel

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Haber Kıbrıs’a önemli açıklamalarda bulundu. Şener Elcil, Karşıyaka ile Çatalköy arasındaki okulların yanı sıra Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu haricinde seyreltilmiş yüz yüze eğitimin bugün başlamasıyla okullarda yüzde 75-90 arası öğrencinin katılım gösterdiğini açıkladı.

“Esentepe’de aileler çocuklarını okula göndermedi”

Şener Elcil, okullarda genel katılımın ortalama yüzde 80 olduğuna dikkat çekerek, koronavirüs vakası görülen Esentepe’de ise ailelerin çocuklarını okula göndermediğini vurguladı.

“Öğretmenler kuralları uyguluyor ve denetliyor”

Elcil, okullarda tedbirlerin alındığını belirterek, öğretmenlerin ateş ölçtüğünü, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını denetlediğini dile getirdi. Mağusa Bölgesi’ndeki Alaniçi ve Dörtyol okullarına gittiğini ve burada incelemelerde bulunduğunu anlatan Elcil, teneffüslerde öğretmenlerin çocukları kontrol ettiğini ve bir araya gelmelerini engellediklerini kaydetti.

“Yetkililer kalabalık ortamlarda bulunuyor”

Okullarda korona virüsle ilgili tedbirlerin uygulanmasında aşırı emek verildiğine ve uğraş gerektirdiğine işaret eden Elcil, hükümetin aldığı kararlar yetersiz olmasından dolayı uğraşların boşa gittiğine dikkat çekti. Elcil, devlet yetkililerinin, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını ayrıca kalabalık ortamlarda da bulunduklarını sözlerine ekledi.

“Hükümet rakamlar konusunda şeffaf değil”

Hükümetin sorumsuzca davrandığını, açıklanan korona virüs ve temaslı sayılarında şeffaf olmadığını ifade eden Elcil, “Beylerbeyi’nde 2 haftadan beridir karantinada olan kişiler var ancak rakamlar gizleniyor. Beylerbeyi’nde iki hafta önce 70 kişi karantinaya alındı. Basına daha dün Beylerbeyi’nde 7 vaka olduğu açıklandı. Beylerbeyi’nde korona virüse bağlı olarak bir kişi de hayatını kaybetti” dedi.

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25/01/2021 13:13