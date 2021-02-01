Elcil: İki devletli çözüm önerisi garantörlük antlaşmalarına aykırı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik iki devlet önerisinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin altına imza koyduğu garantörlük antlaşmalarına ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasasına aykırı olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Mart ayı başında uluslararası beşli bir toplantı organize edeceğini duyurduktan sonra, “Kıbrıs sorununun varlığından beslenen taksimcilerin her taraftan bölücü açıklamalar yapmaya başladıklarını” öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Elcil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, Türkiye’nin de imzası olan uluslararası antlaşmaları ve iki toplumun görüşme süreçlerinde vardıkları uzlaşıları reddetmeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Bu konuda belirleyici olanın Türkiye’deki AK Parti iktidarı olduğunu öne süren Elcil, Tatar ve Elcil’in kendilerine biçilen rolü oynadıklarını, Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmediklerini savundu.

Ayrı egemenliğe dayalı iki devlet talebinin “çözümsüzlük ve bölücülük koktuğunu” ileri süren Elcil, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunda ve AB yetkililerinin açıklamalarında reddedilen, Kıbrıs Türk toplumunun 37 yıldır denediği başarısız bir modelde ısrar etmek çözümsüzlük istemektir” iddiasında bulundu.

Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kabul etmeyip toplumsal haklarımızı reddeden Tatar ve Saner başta olmak üzere taksimi savunanlar iki devlet konusunda samimi iseler, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliklerini derhal iade etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun ziyaretini eleştiren Elcil, “Yalnız hatırlatmak isteriz ki, iki devlet öneriniz Türkiye Cumhuriyeti devletinin altına imza koyduğu garantörlük antlaşmalarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına aykırıdır. Bu önerinizle toprak bütünlüğünü uluslararası antlaşmalarla garanti ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölünmesini talep etmektesiniz. Siz bu adayı bölmek için mi askeri müdahalede bulundunuz? Bu soruya cevap verirseniz sizin bölücü olup olmadığınızı anlayacağız” ifadelerine de yer verdi.

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01/02/2021 16:57