KTÖS ve KTOEÖS Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı birer konuşma yaptı. Basın toplantısında konuşmaların ardından ortak basın açıklaması KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından okundu.

KTÖS GENEL SEKRETERİ ELCİL: “ÖĞRETMENLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLERDİR”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bugün 5 Ekim’in BM’nin Paris’te 1966 yılında imzaladığı çerçeve anlaşmasının ardından öğretmenin statüsünün belirlendiği, çalışma koşulları ile maaşlarının belirlendiği gün olduğunu; 1992 yılından itibaren de bu günün “Dünya öğretmenler Günü” olarak kutlandığını kaydetti.

5 Ekim’de öğretmenin toplumların gelişimi, dünyanın değişimi açısından ne kadar önemli olduğunun vurgulandığını dile getiren Elcil, iki öğretmen sendikası ve DAÜ-SEN’in Eğitim Enternasyonel’ine üye olduğunu ve Eğitim Enternasyoneli’nin de bugünü Dünya Öğretmenler Günü olarak belirleyerek çeşitli etkinlikler yaptığını belirtti.

Covid-19 salgınından eğitimin çok ciddi etkilendiğini dile getiren Elcil, Eğitim Enternasyonel’ine üye 33 milyon eğitimci ve eğitim alanında çalışanların oluşturduğu ailenin bir parçası olmaktan, öğretmenler ve eğitimin sorunlarının yanı sıra dünyada devam eden gelişmeleri hep birlikte paylaşmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Öğretmen olmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayan Elcil, “ Öğretmenler dünyayı değiştirenlerdir. Milletleri, ülkeleri değiştirenlerdir. Geleceğe kararlı adımları yürümenin ve dünyanın değişmesine önemli katkı koyan insanlardır.”

Covid-19 salgının öğrencinin sosyal, psikolojik kayıplarına neden olduğunu dile getiren Elcil, okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için çok çok önemli adımlar atılması gerektiğini söyleyerek, sadece Eğitim Bakanlığı’nın değil hükümetin de ortak anlayış ile yüz yüze eğitimin devamını sağlaması gerektiğini söyledi.

Ülkede siyasilerin ve hükümetim Covid-19 salgınını fırsata çevirmenin arayışı içerisine girdiklerini ileri süren Elcil, ülkede üretim yapan kesimler ve eğitim yapan kesimlerin faaliyetlerinin bu düşünce ile ele alındığını savundu.

Tedbirlerin yetersizliğinden dolayı okulların geç açıldığını ileri süren on-line eğitimin yeterli olmadığını yüz yüze eğitimin devam etmesini istediklerini kaydetti.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün tüm öğretmenlere kutlu olmasını dileyen Elcil, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar ancak ve yalnız öğretmenlerdir.” Sözleriyle bitirdi.

KTOEÖS BAŞKANI ELMALI: “EĞİTİM SÜRECİ PLANLANIRKEN ÖNGÖRÜLÜ DAVRANARAK ÖNCEDEN UZUN VADELİ PLANLAMALAR GEREKLİDİR”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, konuşmasına tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı.

Eğitimcilerin toplumun geleceğinin mimarları olduğunu dile getiren Elmalı, eğitim süreci planlanırken öngörülü davranarak önceden uzun vadeli planlamaların gerekli olduğunu kaydetti.

Eğitimin emekçileri olarak eğitimde yaşanan birçok sıkıntıyı defalarca gerek sözlü gerek yazılı olarak Eğitim Bakanlığı’na, hükümete ve kamuoyuna ilettiklerini söyleyen Elmalı, eğitimin nasıl planlanması gerektiğini, sürecin nasıl sürdürülebilir olacağını ve istenilen noktaya nasıl gelineceğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitim ihmal edildiğini ve görmezden gelindiğini ileri süren Elmalı, eğitime kamusal yatırımların yapılmadığını söyledi. Covid-19 salgını ile eğitimdeki sıkıntıların zirveye çıktığını ifade eden Elmalı, okulların birçoğunda idareci, öğretmen ve hademe eksikliği olduğunu okullardaki öğretmen eksikliğinin had safhada olduğunu söyledi.

Eylülde okulların açılacağı bilinmesine rağmen eksiklerin görmezden gelinerek giderilmediğini ileri süren Elmalı, “Gönül isterdi ki 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün gerçek anlamda bir kutlama ile olumlu gelişmelerle anılmasıdır. Fakat birçok öngörüsüz hareket, davranış günün sonunda bizi bu noktaya getirdi. Okullarımız istediğimiz noktada olmadığı gibi sağlıksız koşullar söz konusudur. Bizler eğitimin paydaşı olarak bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ve tüm öğretmenlerin toplumun geleceği adına inisiyatif alarak birçok zorluğa göğüs gererek verdikleri mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini biliyoruz. Tüm öğretmenlere teşekkürü bir borç biliriz. Tüm eğitim alanında çalışanlara devam ettirttikleri eğitim için teşekkür ederiz.” Dedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Ortak basın açıklamasında, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlanarak, “hükümete rağmen okulları açık tutan” tüm özverili öğretmenlere teşekkür edildi.

Okullarda salgınla mücadelede yetersiz finansman ve öğretmenlere devlet desteğinin olmaması da dahil olmak üzere yıllardır vurgulanan temel eşitsizlikler ile mücadele edildiği kaydedilen açıklamada, okulların birçoğunun öğretmen eksikliği, okul yöneticisi eksikliği, hademe eksikliği ve temizlik malzemeleri eksikliği ile açıldığı, 4. haftaya girilmesine rağmen bu eksikliklerin tamamlanmadığı ileri sürüldü.



Pandemi sürecinin yarattığı eşitsizliklerin yanında “siyasetçilerin küçük oy hesapları ile eğitime müdahale etmesinin” artık bardağı taşırdığı ifade edilen açıklamada, okullarda bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer yandan da belirtilen sorunların yarattığı olumsuzluklardan okulların olumsuz yönde etkilendiği kaydedildi.

Okullardaki sorunlar sıralanark şu taleplere yer verildi:

“1- Okula giriş çıkışlar, öğrenci velilerinin test zorunluluğu ve taahhütname ile ilgili okullara detaylı genelge gönderilmemiştir. Geçen yıl hazırlanan genelgenin gözden geçirilerek, daire müdürlükleri tarafından okullara gönderilmesini talep ediyoruz.

2-Bakanlığın hazırladığı pandemi kılavuzu ile KTÖS, KTTB ve KTOEÖS tarafından hazırlanan kılavuz arasında ciddi farklılıklar vardır. Üç örgütün hazırladığı kılavuz, sağlık ve güvenlik açısından çok daha detaylı ve kapsayıcıdır. Sürdürülebilir eğitim için hazırladığımız kılavuzun yürürlüğe konmasını talep ediyoruz.

3- Geçici öğretmen alımlarında liyakata bakılmasını, KHK sıralamasına dikkat edilmesini, okul müdürlerinin raporlarının dikkate alınmasını ve pedagojik formasyona uygun atamalar yapılmasını talep ediyoruz.

4-Pandeminin en önemli kuralı olan sosyal mesafe birçok okulumuzda uygulanamıyor. Öğrencilerin yan yana oturduğu okullarda vakalar tırmanışa geçti. Sınıf ortamlarının sosyal mesafeye göre iyileştirilmesini talep ediyoruz.”

Açıklamada, Eğitim Bakanı’na şu sorular sorudu:



“1- Neye göre atama yapıyorsunuz?

2- Neye göre geçici öğretmenlerin yerini göreve başladıktan sonra değiştiriyorsunuz?

3- 1 hafta içinde aynı sınıfa nasıl 3 farklı öğretmen atayabiliyorsunuz?

4- Başka bir okulda üç hafta boyunca 1. sınıfları okutan geçici öğretmeni nasıl başka bir okula gönderebiliyorsunuz?

5- Bir başka okulda geçici öğretmenin yanına, ihtiyaç olmadığı halde, ikinci bir geçici öğretmeni nasıl verebiliyorsunuz?

6- Bakanlıkta yapılan görevlendirmeler kimsenin uhdesinde olmamalı, ihtiyaç varsa sınav ile bakanlığa kadro alınmalıdır. Bu süreçte de önce okulların kadro ihtiyaçları tamamlanmalıdır. Bakanlığa görevlendirme yapılacak diye, pandemi sürerken okulları öğretmensiz, yöneticisiz bırakmaya hakkınız var mıdır?

7- Kalabalık okullara rağmen kolejlere hala öğrenci alınarak tüm çocukların sağlık hakkı hiçe sayılıyor. 44 (sayı değişebilir) öğrenciye ulaşan sınıflarda sağlıklı eğitim mümkün müdür?

8- Devletin başındaki tüm yetkililerin katılımı ile kurdele kesilerek açılan okullarımız da dahil birçok okulumuzda müdür, müdür muavini, öğretmen, hademe olmadığını ve öğretmenlerin burada eğitim için mücadele ettiğinin fakında mısınız?

9- Bakanlık olarak, amaçsız ek bütünleme ve ek tamamlama sınavları ile öğretmenin emeğini hiçleştirerek, öğrencinin gözünde de eğitimi değersizleştirdiğinizin farkında mısınız?”

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı’nın, okullarda oluşturulan “Pandemi Kuralları’na”; okulların dezenfeksiyon kontrolü, taşımacılık denetimi, araçların dezenfeksiyon kontrolü dahil, gerçekleştirilmesine imkan olmayan bir çok görev verdiği ve yükü okulların, öğretmenlerin sırtına yüklediği dile getirildi.

Laik, çağdaş, bilimsel eğitimden gittikçe uzaklaşan, “kişisel özgürlükler” denilerek siyasallaştırılan eğitimin yarattığı sonuçların yakın coğrafyada görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kabul edilemezdir. Ülkemizin bu anlayışla yönetilmesine izin vermeyeceğiz.

Bugün “ 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü”. Böyle bir günde, öğretmenin emeğine saygı duyulmasını, pandemi yönetilirken söz, yetki ve kararlar alma noktasında okulların da yer almasını istiyoruz.”

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05/10/2021 16:33