Elcil: Tamiratın bedeli bizim sırtımıza yıkıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’den Su Temin Projesi kapsamında adaya su getiren boruların tamirat masraflarının KKTC tarafından ödendiğini savunarak, bu durumu eleştirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini de eleştiren Elcil, “Yıllık olarak 100 milyon TL su ücreti ödediğimiz yetmezmiş gibi tamiratın bedeli de bizim sırtımıza yıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında pandemi hastanesine de yer veren Elcil, “Yerli müteahhitlerimizin 30 milyon bedel biçtiği hastaneyi bile 100 milyona çıkarıp bunu da hanemize yazan anlayış sahipleri Kıbrıs Türk toplumunu değil kendi çıkarlarını düşünmektedirler” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun bugüne gelene kadar toplumsal varlığı için, kanı ile canı ile çok bedeller ödediğini söyleyen Elcil, “Kıbrıs Türk toplumuna dayatmalar yaparak dilenci konumuna sokmak hiçbir kimsenin haddine değildir” sözlerini kullandı.

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15/12/2020 15:54