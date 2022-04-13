Elcil: YÖDAK’ta yaşanan olaylarından rahatsızız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Meclis tarafından YÖDAK’a atanan bir üye hakkında hazırladıkları şikayet dosyasını, Meclis Dilekçe Komisyonu’na iletilmek üzere, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye verdi.

Elcil ayrıca, konuyla ilgili tüm milletvekillerine iletilmek üzere bir de mektup sundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve sendika yönetimi, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’yi ziyaret etti. Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan görüşmede konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Fazilet Özdenefe’yi Meclis Başkan Yardımcısı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Sendikanın temel ilkelerine işaret eden ve öğretmen sorunlarının toplum sorunlarıyla iç içe olduğunu ve toplu ilgilendiren sorunların öncelikleri olduğunu dile getiren Elcil, ziyaret sebeplerinin YÖDAK konusu olduğunu kaydetti.

YÖDAK’ta yaşanan olayların kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Elcil, “Özellikle Meclis’in atadığı Sayın Hüseyin Uzununboylu, YÖDAK’ta görev yapıyor ve yükselmelerden sorumlu kişidir.” Dedi.

YÖDAK’ta görev yapan şahsın “Mağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde özel şirket kurduğunu ve paralı olarak makale yayımladığı” bilgisinin kendilerine geldiğini söyleyen Elcil, olayı araştırdıklarını ve belgelere ulaştıklarını ve konuyu YÖDAK’a aktardıklarını fakat hiçbir adım atılmadığını savundu.

YÖDAK Başkanı’nın konuyu ileri taşımaktan imtina ettiğini iddia eden Elcil, ilgili şahsı YÖDAK’a atayanın Meclis olduğunu ve Meclis’in bu konuda yapacağı önemli görevler bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

Şu anda ülkede faal olarak çalışan 23 üniversite bulunduğunu, 12 üniversitenin de izinlerini aldığını ve açılmayı beklediklerini dile getiren Elcil, önemli olanın, öğrenci ve üniversite sayılarının artmasının değil, üniversitelerdeki niteliği artırmak olduğunu söyledi.

Üniversitelerde akademik niteliğin ve eğitimin korunması ve geliştirilmesi yönünde öncelikleri olduğunu dile getiren Elcil, üniversitelerdeki eğitimi önemsediklerini ve bu konunun üzerine gitmeye devam edeceklerini kaydetti.

Elcil, öğretmen yükselmelerinde müdür, müdür muavini ve denetlemelerde bilimsel makalelerin puanlamalara tabi olduğunu, bu puanlamalar neticesinde öğretmenlerin müdür veya müdür muavini olabildiğini dile getirerek, “Para karşılığı bu işlemlerin yapılması, hakkıyla akademik yönden bir yerlere gelmiş insanlara ciddi bir hakarettir. Akademilerin, üniversitelerin onuru aslında bilimsel yayındır. Bu bilimsel yayınların niteliğidir. Nasıl alındığıdır.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin sebebinin Meclis Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe vermek olduğunu söyleyen Elcil, şikayeti kişi olarak verdiğini kaydetti.

Dilekçesine ilgili resmi belgeleri de eklediğini, belgelerin duyum veya iddiadan oluşmadığını söyleyen Elcil, Meclis’in Dilekçe Komitesi’nin konuyu ayrıntılı inceleyeceğini düşündüğünü, ayrıca bütün milletvekillerine dönük hazırlanan bilgilendirmeyle de ülkede ne olup bittiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve olayın üstüne gitmelerinin bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın toplumun önde gelen en önemli ve en uzun soluklu sendikası olduğunu; kamusal haklar ve mücadele konusunda da önemli yeri bulunduğunu kaydetti.

Sendika temsilcilerinin ziyaretini önemsediğini söyleyen Özdenefe, sunulan dilekçenin Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iletilmesini sağlayacağını kaydetti.

Milletvekilleri için hazırlanan evrakların kendilerine ulaşmasının da sağlanacağını söyleyen Özdenefe, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin kararlarının mahkeme gibi bağlayıcılığı olmasa da yurttaşların Anayasa ve mevzuat gereği tespit ettikleri ihmalleri veya ihlalleri birebir Meclis’e iletmeleri açısından çok önemli bir komite olduğunu belirtti.

Özdenefe, yurttaşların direkt olarak Cumhuriyet Meclisi’ne tek başlarına veya grup olarak dilekçe verebilmesi ve bu ihlalleri bildirmesinin Anayasa tarafından korunan bir hak olduğunu dile getirerek bunun her bir yurttaşın hakkı olduğunu da vurguladı.

Komitedeki tüm arkadaşlarının böylesine ciddi bir konuyla alakalı bütün çalışma ve araştırmaları yapacaklarını dile getiren Özdenefe, başvurunun, acil değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu gösterdiğini söyledi.

YÖDAK’ın kendi üzerinde olan görevleri ve ülke için yapması gerekenlerin herkes için çok önemli olduğunu söyleyen Özdenefe, tüm bunların araştırılmasının ve sonuca bağlı olarak da raporlamanın ardından Genel Kurul’da okunacağı ve herkesin bilgisine getirileceğini kaydetti.

Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe, yurttaşların Anayasa’daki haklarını bilmesi açısından yapılan başvurudan dolayı KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



13/04/2022 14:15