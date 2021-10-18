Elcil: YÖDAK’taki yetkisiz kişinin imzasız belgesiyle mağduriyet yaşandı

Haber Kobrıs (Özel)

İlköğretimde son yapılan müdürlük ve müdür muavinliği sınavlarında, adaylara avantaj sağlayan “kriter belirleme puanı” ile ilgili bazı belgelerin kabul edilmemesi tartışmalara ve tepkiye neden oldu.

Bazı adaylar için söz konusu sınavlarda “çalıştay katılım belgesi”, YÖDAK’tan bu konuda gelen olumsuz görüş neticesinde kabul edilmedi. Ancak, YÖDAK’tan gelen belgenin imzasız olması ve YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın “kurulumuz böyle bir kararı görüşmedi” açıklaması olaya başak bir boyut kazandırdı.

YÖDAK’ta yönetim kurulu toplanmadığı ve bu konuda karar almadığı halde, oradaki yetkisiz bir kişinin imzasız verdiği belgeyle belgesi geçersiz sayılan adaylar, haklarının yenildiğini, başkalarının önünün açıldığını belirterek büyük teki gösterdi.

Adaylardan birisi, “sahte belgeyle kriter belgesi geçersiz sayıldı” deyip polise şikayette bulundu.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, “12 Ekim 2021” tarihli, “YDK.0.00-011/07-21/E.274” sayılı ve “Kriter değerlendirme puanı” konulu yazıyı bakanlığa göndererek, YÖDAK’ın böyle bir karar üretmediğini, kurumdaki personelin böyle bir belge verme yetkisi olmadığını vurguladı.

Amcaoğlu: Yanlış bir şey yok

Haber Kıbrıs’a konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yıllar sonra müdür ve nüdür muavinliği sınavı açtıklarını, takdir edilmeleri gerekirken böyle bir olayla karşılarına çıkılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Sınavı kazanamayan kişilerin üzgün olmasını anlayabildiğini ama ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Amcaoğlu, yanlış bir şey yapılmadığını, belgeyi YÖDAK Genel Sekreteri’nin verdiğini ve belgenin arkasında olduğunu kaydetti.

Elcil: Yetkisiz kişinin imzasız belgesini geçerli saydılar

Haber Kıbrıs’a konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, kriter belgesi konusunda hatalar yapıldığını, meşru bir süreç yaşanmadığını, konunun aceleye getirildiğini, yeterince üzerinde durulmadığını ifade ederek, “YÖDAK Yönetim Kurulu toplanıp karar almadan, orada çalışan birisinin kurul adına ‘çalıştay, kriter belgesi olarak kabul görmez’ diyen belge vermesi yasal ve etik değildir. Bu nedenle belgeleri geçersiz sayılanlar haklı olarak itiraz ediyor” dedi.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın da kurulun toplanmadığını, böyle bir karar üretmediğini ve kurumdan verilen belgenin geçersiz olduğunu söylediğini belirten Elcil, hatta Turgay Avcı’nın bu yöndeki beyanını mağdur kişiye ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak bildirdiğini söyledi. Bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nu (KHK) uyardığını ifade eden Elcil, uyarılarının dikkate alınmadığını, sürecin durdurulmadığını kaydetti.

Bakanlığın ve KHK’nın, “YÖDAK Yönetim Kurulu toplansa da aynı karar çıkacaktı” gibi bir anlayış içinde olduğunu ama bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Şener Elcil, ortada yetkisiz bir kişinin imzasız belgesi olduğunu ve bakanlık ile KHK’nın da bunu kabul ettiğini, zincirleme hatalar yapıldığını vurguladı.

Çalıştaylar geçerli sayılmayacaksa, öğretmenlere neden çalıştay izni verildiğini de soran Şener Elcil, 2004’te Öğretmenler Sınav ve Yükselme Tüzüğü’nde öğretmenler kendini eğitsin diye değişiklik yapıldığını, kriterler puanı getirildiğini ama KKTC’nin “istismar ülkesi” olduğu için bunun da içinden çıkılmaz hale getirildiğini söyledi.

Ülkemizde çok sayıda üniversite olduğunu ve bunlardan bazılarından çok kolay belge alındığını, sıfır İngilizcesi olan kişilerin uluslararası akademik dergilerde makalelerinin çıktığını, aynı belgeyi veren karı kocadan birisinin daha fazla, diğerinin daha az puan aldığını belirten Elcil, kriter konusunun istismarlardan ayıklanması, adaletsizliklerin, haksız kazanım elde etmelerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan yalan ifade verip, yalanı ortaya çıkan, sicili kirli bir kişinin de müdür muavini yapıldığını anlatan Elcil, bakanlığı ve KHK’yı daha itinalı davranmaya çağırdı.

YÖDAK’taki yetkisiz kişinin imzasız belgesiyle mağduriyet yaşanması olayıyla yakından ilgilendiklerini, süreci sonuna kadar takip ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Elcil, bu tür olayların yargıya taşınması durumunda dört- beş yıl sürdüğünü ve anlamının da kalmadığını, bunun da başka bir acı gerçek olduğunu vurguladı.

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18/10/2021 13:55