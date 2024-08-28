Elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı

Mersin'de geçirdiği mide balonu operasyonunda hayatını kaybeden Ali Can Gül anısına dostukluk maçı düzenlendi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Ali Can Gül anısına düzenlenen dostluk maçında sahada ter döken TOL ve Esentepe futbolcularına ve etkinliğe katılan futbolseverlere teşekkür etti. Kırok, adalet arayışlarında kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, " Bu haklı mücadelemizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve adalet yerini bulana kadar, bıkıp usanmadan devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim." dedi.

Kırok, “Bu gün Gül ailesine düşen bu ateş, yarın bizlerin de ailesine düşebilir…” ifadelerine yer verdi.

Maçta elde edilen tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.