Ele ele ikinci tura kaldılar!

Dünya Kupası C Grubu son maçında Fransa ile Danimarka, golsüz beraberlikle sona eren maçın ardından birlikte bir üst tura yükseldi.

Pozisyon üretimi konusunda verimsiz bir maç oynanırken gruptan çıkmayı garantileyen Fransa yedek ağırlık bir kadroyla sahada yer aldı.

Danimarka ise beraberlik sonucunun bir üst tura yükselmelerine yeteceği düşüncesinin farkında olarak mücadele etti. İlk yarısı golsüz ve geçilen maçın ikinci 45 dakikasında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fransa 7 puanla lider, Danimarka ise 5 puanla bir üst tura yükselmeyi başardı. Grupta turnuvaya veda eden diğer iki takımın maçında Peru, Avustralya’yı 2-0 yenmeyi başardı.

Fransa bir sonraki turda D Grubu’nu ikinci tamamlayan takımla, Danimarka ise 1. tamamlayan takımla karşılaşacak.

Hakemler: Sandro Ricci, Emerson de Carvalho, Marcelo van Gasse (Brezilya)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Eriksen, Jorgensen, Delaney (Dk. 90+2 Lerager), Braitwaite, Cornelius (Dk. 75 Dolberg), Sisto (Dk. 60 Fischer)

Fransa: Mandanda, Hernandez (Dk. 50 Mendy), Kimpembe, Varane, Sidibe, Nzonzi, Kante, Lemar, Dembele (Dk. 78 Mbappe), Griezmann (Dk. 68 Fekir), Giroud

Sarı kart: Dk. 45+3 Jorgensen (İsviçre)