Eledağ: Mağusa Devlet Hastanesi’nde İhale Süreci Tamamlanıp Tadilata Başlanmıştır

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ’in Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta ameliyathane damı Planlama İnşaat Dairesi tarafından teslim alınacak.

Konuyla ilgili açıklamasında “Bilindiği üzere yoğun yağışlı geçen kış ve damdaki izolasyon bakımlarının sürekli ertelenmesi nedeniyle 2019 Şubat ayı itibarıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi ameliyathanesi su akıttığından sterilizasyonun bozulması ve elektrik kaynaklı yangın riski olduğundan ameliyathanemiz hizmete kapatılmıştı” ifadelerini kullanan Eledağ, Bakanlığın konuyla ilgili derhal keşif yaptırdığı ve ihale sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Eledağ süreçle ilgili şunları ifade etti:

“Bu süreçte ameliyatların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ayrılan bir ameliyathanede yapılması kararlaştırılmıştır. Hastanemizde oluşturulan kriz masası sonucunda başhekimlik olarak hastanemizde bulunan 2 mekanda acil durumlar için ameliyathane şartları oluşturulmuştur. Hastane idaresi, mühendislerimiz, teknik servis personelimiz, hemşirelerimiz, işçilerimiz ve temizlik şirketi çalışanları büyük bir ekip ruhuyla 48 saatte takdire şayan bir çalışmayla öncelikle acil serviste bulunan cerrahi müdahale odasını, sonrasında da tüm hafta sonu fedakarca çalışarak doğumhane bölümünde bulunan 2 odayı ameliyathane şartlarına uygun hale getirmiştir.

Ameliyatlarımız bir gün dahi aksamamıştır. Keza acil servisteki ameliyathanede ayni gece trafik kazasında ağır yaralanarak dalak rupture olmuş bir vatandaşımızın da hayatı kurtarılmıştır. Bu süreçte ameliyathanemizde bazı özellikli ameliyatlar yapılamamıştır, ancak bu vakalar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bizim cerrahlarımız tarafından yapılmıştır”

“DAM TESLİM ALINACAK”

İhale sürecinin tamamlanıp tadilata başlandığını kaydeden Eledağ, önümüzdeki hafta izolasyonu tamamlanmış olarak ameliyathane damının Planlama İnşaat Dairesi tarafından teslim alınacağını da kaydetti.

“Tabi her yıl bakım, onarım ve boya için ağustos ayında kapatılan ameliyathane bu süreçte köklü olarak elden geçmiş, filtreleri ve zemini yenilenmiş, tüm tadilatı ve anti bakteriyel boyası yapılmıştır” diyen Eledağ şunlar kaydetti:

“Damın tesliminden itibaren ihalesi tamamlanmış yeni ameliyathane lambalarının da montajıyla birlikte ameliyathanemiz hizmete sunulacaktır. Önümüzdeki günlerde ameliyathanemizde bulunan 4 odaya ilaveten 2 ameliyathane ile birlikte 6 ameliyathanesiyle halkımıza hizmet vermesi planlanmaktadır.

Şubat ayında 95, Mart ayında 121, Nisan ayında 160, Mayıs ayında 160, Haziran ayında 112, Temmuz ayında 152, Ağustos ayında 114 tane ameliyat yapılmıştır.

Tüm bu süreçte sabırla bekleyen hastalarımıza ve küçük ameliyathane şartlarında fedakarca çalışan başta anestezi uzmanlarımız, cerrahi branş doktorlarımız, hemşirelerimiz ve emeği geçen tüm personelimize teşekkürü bir borç bilirim.”