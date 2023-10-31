Elektriğe yapılan yüzde 31’lik artış, yüzde 15’e çekildi

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31/10/2023

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Elektriğe yapılan yüzde 31’lik artış, yüzde 15’e çekildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yapılan artışta yeniden düzenlemeye gidilerek, yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ayrıca 3’lü tarife uygulamasında yaz tarifesi döneminin bugün son bulduğunu, yarından itibaren yeni 3’lü kış tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri kamuoyuyla paylaştı.

İşte yeni tarifeler: 

31/10/2023 19:37
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TAGS: Elektriğe yapılan yüzde 31’lik artış, yüzde 15’e çekildi
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