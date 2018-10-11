HABER KIBRIS

Elektriğe zam yok

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11/10/2018

Elektriğe zam yok

Başbakan Tufan Erhürman Genç TV'de katıldığı bir programda elektriğe zam yapmama noktasında olduklarını söyledi. 15 gündür kaynak arama noktasında olduklarını kaydeden Erhürman, elektriğe zam yapmamak için kaynağı bulduklarını söyledi. Erhürman'ın açıklamasıyla uzun zamandır konuşulan elektrik zammının yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre bulunan kaynağı kamu dairelerinin elektrik tarifeleri yeniden düzenlenerek artırılacak. Böylece Kıb-Tek'in üretimdeki kaybı önlenmiş olacak.

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TAGS: haber, kıbrıs, elektrik fiyatları, kktc elektrik fiyatları, tufan erhürman
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