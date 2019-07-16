Elektriğe zam yok

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, maliyetler artmasına rağmen, Kıb- Tek tarifelerinde bir değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Güzelyurt Sulama Birlikleri'nin yaşadığı enerji sorununu çözmek ve üretimi durdurmamak için adım atıldığını söyleyen Özersay, "Elektriği kullananlar ödedi ama kuruma ödemeyi kim yapmadı? Bilinmiyor. Üretimi yapan ve elektriği kullananlar ödeme yaptı ama kurum parasını almadı. Bunu araştıracağız" dedi.

Kullanılan elektriğin bedelinin devlet tarafından ödenmeyeceğini söyleyen Özersay, sıkıntıyı aşmak için çalışma yapılacağını, borcun 15 milyon TL'ye vardığını vurguladı.

"Güzel haber" ifadesi ile bir karar daha paylaşan Özersay, kıyı emniyetinde görev yapan ve işini yitiren 11 gencin, Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Şirketi'nde yeni bir geminin hibe edileceğini, 11 gencin 1 Ağustos itibarı ile eski işlerine döneceğini söyledi.

Özersay, "iş imkanı yaratıldı. İşini koşullar nedeniyle yitirenlere yeniden olanak tanındı. Bu yeni istihdam değildir" dedi.

Ankara'daki üç askeri ateşe yerine yeni üç ateşe görevlendirildiğini vurgulayan Özersay, yabancılara taşınmaz mal onayı verildiğini vurguladı.

Ülkeye giriş- çıkışlarda muhaceret tüzüğü için bir taslak çalışma yapıldığını söyleyen Özersay şöyle devam etti:

"Ülkeye giriş, kalış ve ayrılma daha da bir detaylandırıldı. Anomalileri giderecek bir taslak bu. Bir bakanlar kurulu toplantısına daha ihtiyacımız var, tüzük tamamlanacak. Bu mevzuatı netleştirecek çalışma, polisinde işini kolaylaştıracak."

Üniversiteler...

Milli Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun üniversiteler gündemi ile Türkiye'de yaptığı temasların devam edeceğini söyleyen Özersay, "Hassas olduğumuz bir konu bu... Çalışmalar devam edecek" dedi.

TÜK ve başka bazı kurumlara atamaların da devam ettiğini söyleyen Özersay, "Emekliliğine kısa süre kalan isimlerin atanmasına hükümet sıcak bakmıyor. Koalisyon müzakereleri, sırasında da emekliliğine 18 aydan kısa bir süre kalanları üst kademe yöneticisi atamama uzlaşısı var. Bu konuya hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Çok özel bir durum yoksa müdür müsteşar makamları için emekliliğine 18 aydan az kalanların ataması yapılmayacak" ifadesini kullandı.