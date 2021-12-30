Elektrik akımına kapılan Meles Haileu öldü

Reklam panosu üzerinde, projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan Meles Haileu yaşamını yitirdi

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30/12/2021

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Elektrik akımına kapılan Meles Haileu öldü

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebep olma iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles Haileu (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

30/12/2021 14:45
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TAGS: Elektrik akımı, Meles Haileu, reklam tabela
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