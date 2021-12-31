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Elektrik akımına kapılarak ölen Haileu’nun çalışma izni yoktu

Zanlı Gazi Haraç, çalışma izni olmayan Meles Haileu’yu elektrik panosuna çıkardı

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31/12/2021

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Elektrik akımına kapılarak ölen Haileu’nun çalışma izni yoktu

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Meles Haileu ile ilgili zanlı Gazi Haraç mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Gazi Haraç’ın (E-40) gerekli emniyet tedbirlerini almadan reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu Meles Haileu’yı (E-28) pano üzerine çıkarttığını belirtti.

Polis,  Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.

Polis, adı edilenin kaldırılmış olduğu devlet hastanesi acil serviste tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp Gazi Haraç’ın derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.      

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

kamalı haber

31/12/2021 11:57
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TAGS: Gazi Haraç, Meles Haileu, elektrik panosu
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