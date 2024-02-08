Elektrik Aksamındaki Kısa Devre Araç Yangınına Neden Oldu!

7 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt'taki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir vinçli kamyon, elektrik aksamındaki bir kısa devre sonucu alev aldı. Hacı Murat Buğur'un yönetimindeki LP 873 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının, muhtemelen vinç kısmındaki kontrol paneline ait elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığı belirlendi. Alevler aracın kabin kısmını, vinç kontrol panelini, hidrolik hortumlarını, sağ ön tekerleğini, çamurluğunu, motor üst kapağını ve vinç kısmındaki çeşitli plastik ve metal aksamları sararak hasara yol açtı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.