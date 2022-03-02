Elektrik arızası! Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

ads ads
02/03/2022

ads
ads
ads
Elektrik arızası! Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada 2 Mart 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 08:20’den itibaren; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ bölgelerine elektrik verilemediğini duyurdu

Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldı

02/03/2022 11:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik arızası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.