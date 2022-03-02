Elektrik arızası! Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
02/03/2022
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada 2 Mart 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 08:20’den itibaren; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ bölgelerine elektrik verilemediğini duyurdu
Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldı