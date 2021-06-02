Elektrik borcu olanlar dikkat, son tarih 7 Haziran

Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu (Kıb-Tek) elektrik borcu olan vatandaşları uyardı.

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02/06/2021

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Elektrik borcu olanlar dikkat, son tarih 7 Haziran

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcu olan abonelerin elektrik enerjisinin 7 Haziran’da kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, “2021 Mayıs 05” devresine veya daha önceki devrelere ait ödenmemiş ve 470 TL üzeri borcu bulunan abonelerin elektrik enerjileri 7 Haziran Pazartesi kesilecek.

Açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli ödemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

02/06/2021 10:04
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TAGS: elektrik faturası, borç
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