Elektrik borcu olanlara bakiyelerini kapatma duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 469 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin kesileceği uyarısında bulundu.

Kıb-Tek’in açıklaması şöyle:

“8 Aralık 2021 Çarşamba günü, Aralık devresi (2021/12) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan Resmi Kurum, Kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz”

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06/12/2021 15:11