Elektrik Direği Devrildi, Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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07/11/2024

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Elektrik Direği Devrildi, Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazi içerisinde,07.11.2024 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, özel bir siteye ait enerji hattı çekildiği sırada, elektrik direği üzerinde çalışmakta olan Taımoor ANSAR (E-33) direğin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Sorşturma devam etmektedir.

07/11/2024 13:18
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TAGS: Elektrik Direği, haber, kktc
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