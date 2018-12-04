Elektrik direği kırıldı, bazı bölgeler elektriksiz kaldı

4 Aralık 2018 salı sabahı, yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle sabah saat 02:48'den itibaren; Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemiyor.

Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Haspolat Meslek Lisesi civarı ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne yeniden elektrik verilirken, kırık direğin değiştirilmesi sonrasında diğer kalan yerlere de elektrik verilecek