Elektrik faturaları çıldırttı!

Kıb-Tek’te tarife değişikliğinin ardından yeni faturalar geldi. Geçtiğimiz aylara göre üç kat artan faturalar nedeniyle vatandaş isyan etti.

Sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrik faturalarında önümüzdeki ay yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu Bakanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıb-Tek’in 2 milyar TL borcu olduğunu açıkladı.

Atun, yakıt sorununa ilişkin itirafta bulunarak “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” dedi.

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04/04/2022 13:52