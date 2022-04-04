Elektrik faturalarının ödemeleri 5 Mayıs’a kadar uzatıldı

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04/04/2022

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Elektrik faturalarının ödemeleri 5 Mayıs’a kadar uzatıldı

BRT’de yayınlanan Manşet+ programına telefonla bağlanan Başbakan Sucuoğlu, geçtiğimiz ay elektrik faturalarında düzenleme yapıldığını, yaşanan soğuk havanın da etkisi ile Mart ayı faturalarının yükseldiğini kaydetti. Sucuoğlu, Bakanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını söyledi.

Faturalara faiz uygulanmayacağını da belirten Başbakan Sucuoğlu, “Casino’lu oteller ve özellikle Güzelyurt’ta bahçelerde kullanılan motorlarla ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Bunu daha da genişletip, bu çıkan faturaların yeniden değerlendirilmesi, yeniden düzenlenmesi yönüne gidilebilir. Bunu enerjiden sorumlu Maliye Bakanımızla bu bir iki gün içinde toplantı yaparak düzenleme yapacağız” dedi.BRT

04/04/2022 11:01
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TAGS: Elektrik faturaları, ödeme, haber
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