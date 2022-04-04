Elektrik faturasına sinirlenerek Kıb-Tek binasına yumurta atan kişi tutuklandı

ads ads ads ads
04/04/2022

ads
ads
ads
Elektrik faturasına sinirlenerek Kıb-Tek binasına yumurta atan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.

Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.K.(E-26), bugün saat 14.00 sıralarında, elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına sinirlenerek, Kıb-Tek binasına giderek, bağırıp çağırdı.

Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunan M.K., tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

04/04/2022 18:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Elektrik faturasına sinirlenerek Kıb-Tek binasına yumurta atan kişi tutuklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.