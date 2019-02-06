Elektrik Faturasını Düşürmek İçin Tüyolar

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber evler elektrikle çalışan cihazlarla doldu. Sürekli olarak prizlerden çıkmayan şarj aletleri, kapanmayan bilgisayarlar ve televizyonlar, söndürülmeyen lambalar gibi çoğu şey umursamasak da elektrik faturasını direkt olarak etkiliyor. Durum böyle olunca elektrik faturaları çoğu kez sitem ettirecek kadar yüksek gelebiliyor. Peki yüksek elektrik faturalarından kurtulmak için neler yapılabilir? İşte yaptığımız araştırmalar sonucunda elektrik faturanızı düşürecek tüyolar:

Buzdolabından Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Buzdolabı, elektrik enerjisini en çok tüketen elektronik araçlardan biridir. Bunun için öncelikle en yüksek enerji tasarrufu sağlayan bir buzdolabı alın.

Buzdolabınızın ayarını mevsimine uygun yapın.

Mutfağınızda güneş direkt buzdolabınıza geliyorsa kesinlikle yerini değiştirin. Ayrıca buzdolabına ısı verecek olan fırın gibi araçları buzdolabınızdan uzak tutun.

Buzdolabınızı kesinlikle dar bir yere sıkıştırmayın. Kesinlikle sağında ve solunda boşluklar olmalı.

Buzdolapları zaman zaman aşırı buzlanma yapabiliyor. Bu durum karşısında buzlanmayı giderin.

Ütüden Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Ütü, diğer eşyalardan elektrik tasarrufu sağlamak için biraz daha avantajlıdır çünkü ütüyü ne kadar kısa sürede yaparsanız o kadar tasarruf edersiniz.

Ütünün sıcaklığını kumaşına göre ayarlayın.

Ütü işleminiz bitemeden 5 dakika önce fişini çekin. Ütünün sıcaklığı ütünüzün bitmesine yetecektir.

Bulaşık Makinesinden Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Bulaşıkları makineye koymadan önce kaba bir temizliğini yapın. Bu durum size hem su ve deterjan tasarrufu da sağlar.

Bulaşık makinenizin doldurma kapasitesini aşmayın.

Yıkanmış bulaşıkların kuruması için makinenin kapağını açın.

Fırından Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Yemek tariflerinde sürekli olarak söylenen ön ısıtmayı yapmayın. Eğer kesinlikle yapmanız gerekiyorsa kısa tutun.

Buzluktan çıkardığınız donmuş yiyeceği fırında çözmek yerine önceden çıkarıp oda sıcaklığında çözün.

Fırında yemek pişirirken sürekli kapağını açmayın.

Son olarak yemeğin pişmesine birkaç dakika kala fırını kapatın.

Çamaşır Makinesinden Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Çamaşır makinesi alırken kurutma özelliğine sahip olanları tercih etmeyin çünkü kurutma özelliğinde makine ciddi enerji tüketir.

Genellikle bir tutam daha fazla atılan deterjan mümkün olduğunca daha az koyun. Bu yöntem sizin sudanda tasarruf etmenizi sağlar.

Çamaşırları kirlilik derecesine göre uygun olan programda kullanın. Ayrıca çamaşırlarınızın miktarına göre de uygun olan programı tercih edin.

En önemlisi ise çamaşır makinesini çok doldurmayın.

Diğer Ev Gereçlerinden Elektrik Tasarrufu Nasıl Yapılır?