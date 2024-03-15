Elektrik kabloları kısa devre yaptı, ambarda yangın çıktı

Ardahan’da dün saat 18.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan ahşap ve trapez saçtan mamul ambar içerisinde, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu, bahse konu ambar ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif beyaz eşya ile tarım makineleri, 2 adet şilte, 5 torba gübre, 50 adet arı kovanı, 3 adet mutfak ve 1 adet piknik tüpü tamamen yanarak zarar görürken, yangının ikametgaha sirayet etmesi sonucu ise ikametgahın mutfak ve yatak odasında bulunan muhtelif beyaz eşya ile mobilyalar ve kapı ile pencereler yanarak zarar görmüş olup, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları islendi.

Soruşturma devam ediyor.